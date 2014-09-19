Бюджет России будет безубыточным при цене нефти $108 за баррель

Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2015-2017 годы. Если взять во внимание только проект бюджета на 2015 год, то можно заметить интересные расчеты.



В 2015 году расходы федерального бюджет должны достичь 15,5 трлн. руб., что на 11% выше, чем в 2014 году. Очень сильно должны вырасти расходы на национальную оборону (они составят 3 трлн. руб., рост на 21,3%) и национальную экономику (2,7 трлн. руб., рост на 21,3%). Социальные расходы (в том числе на образование, здравоохранение и социальную политику) увеличатся на 7,3% с уровня 2014 года. Темпы роста социальных расходов будут опережать прогнозную инфляцию, поэтому в реальном выражении они вырастут. Расходы на национальную безопасность будут увеличены на 4,2% до 2,2 трлн. руб.



Доходы бюджета прогнозируются на уровне 15,1 трлн. руб. Правительство ожидает, что в 2015 году цена российскую нефть будет составлять $100 за барр., ВВП вырастет на 1,2%, инфляция составит 5,5%, курс рубля к доллару - 37,7. Эти допущения выглядят вполне разумными, однако есть риск, что инфляция превысит 5,5%. Впрочем, в этом случае доходы бюджета увеличатся в номинальном выражении, что приведет к улучшению его баланса.

Базовый сценарий предполагает, что дефицит бюджета составит 431 млрд. руб., или 0,6% ВВП, и будет покрыт за счет суверенного долга. В текущей ситуации есть сомнения, что приватизация может обеспечить значительные поступления в бюджет. По подсчетам источника, цена нефти, при которой бюджет будет безубыточным, повысится с $100 за барр. в 2014 году примерно до $108 за барр. в 2015. В то же время эта цена будет ниже, чем в 2013 году, когда она составляла $115 за барр.