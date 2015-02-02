Билл Гросс о европейском QE: "Слишком мало и слишком поздно"

Билл Гросс, ветеран в области мирового инвестирования, оценил план Марио Драги оживить экономику еврозоны, вкачивая в нее 60 млрд евро ежемесячно, словами «слишком мало и слишком поздно». По словам Гросса, у президента ЕЦБ не было другого выбора, кроме как настойчиво продвигать идею количественного смягчения. Однако успеху предприятия препятствует тот факт, что господин Драги слишком долго выжидал и не начинал программу выкупа активов.

Господин Гросс сказал, что задержка принятия решений и последующее падение процентной ставки по всей Европе вызывает сомнение на тему того, смогут ли банки — трубопровод между QE и реальным сектором экономики — использовать деньги по назначению.



«Я не думаю, что в Европе QE сработает так же, как в США. Есть только ограниченное количество ценных бумаг для покупки, а процентные ставки теперь настолько низкие, что банки вовсе необязательно начнут перекачивать капитал в реальный сектор экономики. Я задаюсь вопросом, много ли пользы будет от QE европейского образца».

Семидесятилетний ветеран фондового рынка имеет пеструю историю отношений с QE. В 2011 года он очень сильно ошибся, неправильно оценив значение выкупа ценных бумаг в США, и пропустив ралли американских казначейских бумаг. В 2013 году он неправильно вычислил время начала покупки активов ФРС. Эта ошибка вызвала самое крупное падение доходов Pimco за два последних десятилетия.

Также в интервью для Financial Times мистер Гросс рассказал, что ожидает двух повышений процентной ставки ФРС в этом году, первое из которых состоится в июне или июле. Ставка предположительно поднимется на 25 пунктов.

«Скорее всего, точно мы будем знать об этом к марту, — говорит он. —Если на мартовской встрече ФРС будет вести жесткую, нетерпеливую риторику, это и станет сигналом к тому, будет ставка повышена в июне или позже. Даже перед лицом надвигающейся дефляции ФРС признает, что нулевая или близкая к нулю процентная ставка искажает саму суть капитализма». Билл Гросс добавляет, что повышение процентной ставки будет «символическим» шагом ФРС.