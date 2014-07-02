Европейские рынки немного изменились после выхода американских статданных

Акции европейских компаний сегодня не очень сильно менялись в цене после вчерашнего усиления, самого серьезного за прошедшие два месяца. Это происходит на фоне того, что американский отчет о занятости продемонстрировал менее привлекательные данные, чем было спрогнозировано.

Акции продовольственного гиганта Chr.Hansen выросли на 4,6% после того, как была зарегистрирована прибыль, превосходящая ожидания аналитиков: компания заработала 37,4 млн евро против 35,9 млн предсказанных.

Акции Dufry AG прибавили 3,2% после того, как получила положительные рекомендации от Goldman Sachs Group Inc.. Брокеры тоже благосклонно воспринимают эту компанию.

А вот французский оператор связи Orange потерял 4% на своем заявлении об отказе участвовать в консолидации французского телекоммуникационного рынка.

На 5,5% выросли акции испанского продавца бакалеи Distribuidora Internacional de Alimentacion SA: на это повлияло его решение выкупить сеть Grupo El Arbol Distribucion y Supermercados SA, состоящую из 455 магазинов.

Европейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил скромную 0,1% и на 15.14 по лондонскому времени его значение составляло 345,28 пунктов. Национальные индексы 11 из 18 западноевропейских рынков выросли. Так, FTSE 100 прибавил 0,2%, DAX подрос на 0,1%, зато CAC 40 потерял целых 0,4%.