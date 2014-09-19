Dow Jones обновил исторический максимум

На торгах в четверг вот уже третий день подряд росли фондовые индексы США. Случилось то, чего ждали давно: Dow Jones Industrial Average достиг исторического максимума и обновил его, прибавив 0,64%. Теперь его значение составляет 17265,99 пунктов.

S&P 500 по итогам торгов вырос на 0,49%, Nasdaq окреп на 0,69%.



Количество первичных заявок на пособие по безработице в США упало до двухмесячного минимума, но количество новостроек в августе уменьшилось сильнее, чем ожидалось. Эта статистика сама себя уравновешивает и, вкупе со спокойной риторикой представителей ФРС, создает благоприятный фон для роста рынка.

Веселее всех росли акции финансовых компаний: банк Citigroup Inc. окреп на 2,4%, страховая фирма Prudential Financial Inc. Прибавила 2,3%. Оператор нескольких товарно-сырьевых и фьючерсных бирж США CME Group Inc. рос уже седьмой день подряд и вчера прибавил 2,8%.

Среди грандиозных потерь — сеть аптек Rite Aid (-18,5% на ухудшении прогноза прибыли) и сеть мебельных магазинов Pier 1 Imports ( -18,5% на той же «банановой кожуре»).