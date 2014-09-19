Краткий дайджест пятничного утра

На пятничных торгах Япония стала флагманом, возглавившим подъем азиатских рынков. Иена упала против доллара ниже своего шестилетнего минимума, и на этой новости взлетели акции компаний, работающих на внешние рынки (большая часть из них составляет японский национальный индекс). Итак, Nikkei к настоящему моменту прибавил 0,9% (USD/JPY на утренних торгах достигла уровня 109,46).



В Европе очень многое зависит от результатов шотландского голосования: судя по всему, всё заканчивается хорошо для Британии, а вот если бы Шотландия проголосовала за независимость, то экономика региона сильно пошатнулась бы. Ранним утром британский фунт немного поднялся (+0,2%), но окончательных результатов пока нет, поэтому ждем развития событий.

Важное событие пятницы — IPO китайского гиганта Alibaba. Акции оцениваются в 68 долларов за штуку (это высшая граница заявленного диапазона). Это принесет китайцам минимум 21 миллиард долларов и даст компании начальную рыночную стоимость в $168 миллиардов.

Повысились азиатские и тихоокеанские индексы: Hang Seng прибавил 0,4%. S&P/ASX 200 окреп на 0,2%.