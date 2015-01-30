«Большая тройка» Уолл-стрит выросла на корпоративной отчетности

Торги в четверг Уолл-стрит закончила ростом всех трех главных индексов. Главным драйвером такого позитива стала оптимистичная отчетность от нескольких крупнейших компаний. Немалый оптимизм инвесторам внушило и резкое снижение обращений за пособием по безработице (согласно вышедшим вчера данным макростатистики).

Результаты: Dow Jones прибавил 1,31%; S&P 500 вырос на 0,95%; Nasdaq окреп на 0,98%.



Из впечатляющих результатов и интересных новостей в первую очередь отметим взлет акций McDonald's на 5,1% на фоне информации об увольнении генерального директора и назначении нового.

5,8% добавила к своей капитализации корпорация Boeing. Мало того, что она отлично отчиталась по итогам IV квартала 2014 года, так еще и прогнозы по ближайшим полутора годам работы самые что ни на есть радужные.

Оптимистичная отчетность помогла взлету акций Dow Chemical (+4,6%), Coach Inc (+6%), Apple Inc (+3,1%); Visa (+3,4%).

Среди громких «лузеров» - мировой лидер в изготовлении микрочипов Qualcomm (-10%) и китайский гигант интернет-торговли Alibaba (-8,8%). В обоих провалах виновата плохая отчетность.



