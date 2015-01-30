Индексы Старого Света в четверг изменялись разнонаправленно

Вчера была опубликована статистика о потребительских ценах в Германии. Их динамика в январе оказалась отрицательной (минус 0,3% в годовом выражении): самая сильная экономика Европы вошла в зону дефляции. В последний раз подобная ситуация наблюдалась в сентябре 2009 года.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,1%; FTSE 100 потерял 0,22%. Интересно, что DAX вырос на 0,25%, а САС 40 окреп на 0,44%.



Хуже всего пришлось нефтегазовому подындексу Stoxx 600, который стал лидером отрицательного движения. BP PLC, Total SA, Statoil ASA потеряли более, чем по 1% каждая. Royal Dutch Shell просела на целых 4,3%, потому что объявила о сокращении капиталовложений.

Вслед за нефтегазовым сектором движутся вниз и корпорации, которые их обслуживают: так, французский производитель трубной продукции Vallourec, снизил свою капитализацию на 3,8%.

А вот банковский сектор чуть выправился. Произошло это в основном за счет Deitche Bank (+2,6% по итогам торгов на сильной квартальной отчетности) и греческих банков National Bank of Greece и Alpha Bank AE (+12% каждый на обнадеживающих комментариях наблюдательного совета ЕЦБ).