Евро не нервничает: всё спокойно у него с долларом

Утром в четверг курс евро по отношению к доллару США меняется пока очень незначительно, всё ждет итоги заседания Европейского центрального банка. По крайней мере, так сообщает агентство Bloomberg.

От ЕЦБ сейчас ждут, что он сохранит неизменной базовую процентную ставку по кредитам - на уровне 0,15% годовых, а ставку по депозитам - на уровне 0,1%.

Курс евро к доллару США на 11:08 мск составил $1,3379 по сравнению с $1,3383 по итогам предыдущих торгов.

Стоимость европейской валюты относительно иены увеличилась до 136,84 иены против 136,64 иены накануне.

Доллар растет к иене - пара торгуется на уровне 102,27 иены за доллар по сравнению с 102,1 иены в среду.