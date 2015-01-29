Индекс Уолл-стрит показали дружный спад

Очередной спад цены на нефть и ее отскок назад к уровням минимумов 2009 года негативно повлиял на энергетический подындекс S&P 500, который потерял целых 3,9% за торговую сессию. Сам S&P 500 закончил день со снижением на 1,35%; DJIA ослаб на 1,13%; NASDAQ потерял 0,93%.



До заявлений ФРС, поднявших доллар (и опустивших нефть вместе с фондовыми индексами), рынок рос за счет позитивной отчетности крупных корпораций (например, Apple и Boeing). Собственно, только подъем Apple на 5,7% спас Nasdaq от более крупного обрушения. Вчера Apple своим квартальным отчетом уложила на лопатки всех аналитиков с их прогнозами: рекордные продажи широкоформатного iPhone6 в сезон праздничного шоппинга принесли компании самую крупную квартальную прибыль в корпоративной истории.

Boeing с ростом на 5,4% по итогам квартальной отчетности чуть поддержала остальные два индекса «большой тройки».



