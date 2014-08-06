17 основных правил как стать богатым

1. Меньше работать на кого-то.

2. Если Вы собираетесь иметь деньги, принесите на рынок какую-нибудь ценность и люди сами принесут тебе деньги.

3. Работайте только ради своего интереса.

4. Думай о том, как заработать минимум 50000$ в месяц. Можно больше. Меньше нельзя!

5. Бедное окружение практически всегда тянет Вас в бедность.

6. Бедность возникает, если уклоняться от ответственности!

7. Если у Вас мало денег, надо делать бизнес. Если денег нет совсем, надо делать бизнес срочно, прямо сейчас!



8. Путь к огромному богатству лежит только через пассивный доход! Доход, который приходит к Вам независимо от Ваших усилий.

9. Существуют только два правила выгодного инвестирования. Первое – береги деньги! Правило второе – захотел рискнуть, смотри правило первое.

10. Доход должен всегда превышать расход.

11. Ответьте себе на вопросы «Кто я есть? В чём моя уникальность? В чем смысл моей жизни? Чем бы я занимался (занималась), если бы денег было немерено?».



12. Мечты – это главное в вашей Жизни! Мечтать и верить, что мечты сбудутся!

13. Помогайте людямю

14. Говорите комплиментыю

15. Ведите ежедневный журнал Ваших побед! Обиды и поражения помнятся в 7-12 раз дольше побед и удач. Если Вы упали духом – читайте этот журнал!

16. С любым врагом, а бедность – враг любого человека, нужно драться до конца, без жалости к врагу и жалости к себе!

17. И последний совет. Никогда не сдавайтесь