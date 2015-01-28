Азиатские рынки закрыли сессию в среду разнонаправленно

В среду рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли — и только Shanghai Composite потерял 1,4% на страхах об уменьшении фондовой активности инвесторов.

Nikkei прибавил 0,15%; Hang Seng вырос на 0,22%; S&P/ASX окреп на 0,1%; Kospi увеличился на 0,47%.

На фоне очередного падения цены на нефть (и как следствие — удешевления топлива) увеличились в цене акции японских авиакомпаний и предприятий коммунального хозяйства. Например, ANA Holdings прибавила 3,3%. Вполне ожидаемо, что нефтяные компании потеряли в котировках: Inpex Corp подешевела на 0,9%.



Что касается Китая, то здесь ощутимо просели финансовые компании: China Everbright Bank намеревается сократить левередж для продуктов доверительного управления. В результате эксперты сомневаются, а не предпримут ли то же самое другие банки и не ослабнет ли из-за этого рост инвестиций в фондовый рынок Поднебесной. Растет вероятность коррекции на рынке китайских акций.