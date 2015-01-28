Азиатские рынки закрыли сессию в среду разнонаправленно

В среду рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли — и только Shanghai Composite потерял 1,4% на страхах об уменьшении фондовой активности инвесторов.
Nikkei прибавил 0,15%; Hang Seng вырос на 0,22%; S&P/ASX окреп на 0,1%; Kospi увеличился на 0,47%.
На
фоне очередного падения цены на нефть
(и как следствие — удешевления топлива)
увеличились в цене акции японских
авиакомпаний и предприятий коммунального
хозяйства. Например, ANA Holdings прибавила
3,3%. Вполне ожидаемо, что нефтяные компании
потеряли в котировках: Inpex Corp
подешевела на 0,9%.
Что касается Китая, то здесь ощутимо просели финансовые компании: China Everbright Bank намеревается сократить левередж для продуктов доверительного управления. В результате эксперты сомневаются, а не предпримут ли то же самое другие банки и не ослабнет ли из-за этого рост инвестиций в фондовый рынок Поднебесной. Растет вероятность коррекции на рынке китайских акций.