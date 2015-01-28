Apple получила рекордную квартальную выручку

Сегодня ночью американская корпорация Apple отчиталась за прошедший в компании первый финквартал 2014-2015 года. За этот период Apple выручила рекордные $74,6 млрд долларов, это на 29,5% больше, чем в прошлом году.

В октябре-декабре компания Apple продала 74,5 млн айфонов, тем самым побив свой собственный квартальный рекорд в 51 млн устройств. Аналитики предполагали, что компания продаст менее 70 млн iPhone. Плюс ко всему, компания выручила огромные суммы от продаж Mac и выручки в магазинах App Store.

За этот квартал чистая прибыль корпорации составляет $18 млрд (выросла на 38%) — в прошлом году было $13,1 млрд. Таким образом, чистая прибыль на одну акцию составила $3,06 (прогнозировали только $2,59 за одну акцию).

"Мы хотим поблагодарить наших клиентов за невероятный квартал, в котором спрос на продукты Apple вырос до исторического максимума. Наша выручка выросла на 30% по сравнению с прошлым годом, до 74,6 миллиарда долларов, и выполненная нашей командой работа по достижению этих результатов оказалась просто феноменальной", — такие слова гендиректора Apple Тима Кука приводят в пресс-релизе.

В планах компании второй квартал 2015 фингода закрыть выручкой в 52-55 млрд долларов.

Акции компании после закрытия торгов подросли на 5,79% - до отметки $115,45 (закрылись до этого на уровне $109,13).