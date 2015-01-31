​Сюрпризы для россиян: с февраля подорожают лекарства, алкоголь, кабельное и спутникое ТВ

«Российская газета» сообщает, что февраль в 2015 году принесет россиянам несколько сюрпризов в плане повышения цен. И в первую очередь это коснётся импортных алкоголmys[ напитков, услуг спутникового и кабельного телевидения, а также лекарств (кроме тех, которые входят в список жизненно важных).

Любителям смотреть огромное количество самых разных телеканалов придется раскошелиться — подписка на кабельные и спутниковые каналы уже поднялась, а в феврале операторы кабельных сетей могут поднять цену еще выше. Хотя многие уже проводят переговоры с правообладателями, чтобы не было резкого поднятия цен — с кем-то удается договориться на выгодных условиях, с остальными вопрос решат проще — скорее всего, будут просто убирать их каналы из сетки вещания. Мобильная сотовая связь пока не подорожает, уверяют сотовые компании.

Что касается иностранного алкоголя - «Российская газета» отмечает, что в оптовых магазинах уже уменьшилась доля привозного вина. Но президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович уверяет, что поставки импортного вина должны возобновиться максимум в течение двух месяцев. Снижение объемов импортного вина связано прежде всего с курсом валют — импортерам попросту невыгодно привозить товар по старым ценам, которые были прописаны в договорах с магазинами. Многие договоры приходится пересматривать, а это значит, что импортное вино (в т.ч. и шампанское) в этом году точно подорожает. Экономисты предполагают рост на 50%. Российские вина подорожают примерно на 20%.

И последнее — в феврале станут дороже лекарства. Стоимость лекарств, не входящих в список жизненно важных, всегда зависит от курса валюты. Можно заметить, что многие препараты уже подросли в цене примерно пропорционально росту курсов доллара и евро. Отечественные лекарства тоже подорожают — поставщикам и производителям необходимо как-то возмещать убытки от продажи жизненно необходимых лекарственных средств по установленным государством низким ценам.