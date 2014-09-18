Рубль в начале дня корректируется вверх

Курс рубля в начале дня пытается корректироваться вверх после существенного снижения в предыдущие дни. Российский рубль поддерживают попытки нефти марки Brent удержаться возле уровня в $99 за баррель и новости о готовности ЦБ РФ предоставлять валюты банкам в рамках операций валютный своп.



Курс доллара к 11.08 мск снижался до 38,34 рубля, курс евро — до 49,36 рубля, по данным Московской биржи.

Укрепление рубля в последние два дня было обусловлено в основном остановкой падения цен на нефть вопреки ожиданиям рынка, считает Максим Коровин из компании "ВТБ Капитал".

"Позитивное воздействие от решения Банка России обеспечить поступление в банковскую систему дополнительной долларовой ликвидности посредством нового инструмента валютного свопа, вероятно, будет ограниченным в данный момент. Рыночные ставки свопа сейчас значительно превышают ставки по новым операциям валютного свопа с Банком России (и последний пока не пользуется спросом, хотя и создает психологическую поддержку рублю)", — добавил Коровин.

Доллар получил поддержку после итогов заседания ФРС США, на котором, однако, не произошло усиления ястребиных нот в риторике, рассуждает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Введение операций валютный своп со стороны ЦБ РФ стали заметным поводом для участников рынка, чтобы приостановить продажи рублей. Впрочем, объемы этого инструмента вряд ли способны существенно снизить давление на рубль", — добавил он.

"Спрос на валюту сейчас, скорее, реальный и исходит как от компаний, которым предстоит погасить внешние долги в перспективе нескольких месяцев, так и от населения, которое, вероятно, увеличивает покупки валюты после существенного ослабления рубля в текущем месяце. Экономическая статистика Росстата за август не несет в себе позитивных сигналов", — сказал Евстифеев.