Рейтинг России снижен: что дальше?

Российская экономика, которая испытывает огромные затруднения, перенесла сегодня новый серьезный удар: международное рейтинговое агентство Standard & Poors понизило кредитный рейтинг страны и впервые за десять лет отправило его на уровень ниже инвестиционного. Cокращение рейтинга до «BB+” S&P объясняет ограниченной гибкостью России, которая вынуждена вводить жесткую монетарную политику при сомнительных перспективах роста экономики.

Новости об этом Россия получила поздно вечером, когда фондовые рынки были уже закрыты, поэтому первым отреагировал на снижение рейтинга рубль, который и без этого нельзя было назвать сильной валютой. Впрочем, и фондовый рынок РФ утром сориентировался очень быстро. Итого, к 14.40 мск мы имеем ситуацию: USDRUB торгуется на уровне 67,882 (вчера в это же время доллар не доходил и до 64 рублей). Индекс РТС тоже упал с самого начала утренних торгов.



Россия в огромной степени зависит от экспорта нефти, да еще и оказывается под серьезным давлением со стороны США и Европы из-за волнений на Восточной Украине и аннексии Крыма.

В субботу американские и европейские лидеры высказывались за новые санкции в отношении Москвы, а драматический обвал рубля за прошедшие несколько месяцев взвинтил инфляцию и вынудил ЦБ РФ повысить процентные ставки. Экономический рост в стране замедлился. Налоговые поступления в бюджет от нефтедобывающих предприятий тоже существенно сократились, ведь «черное золото» подешевело едва ли не втрое начиная с июня 2014 года.



Один из трех - еще не фатально?



S&P – одно из трех крупнейших мировых рейтинговых агентств. Оно уже заявило, что в апреле собирается снова пересмотреть кредитный рейтинг России, и дает по нему негативные прогнозы. Два других мировых лидера в составлении рейтингов — Moody's и Fitch — пока оставили за Россией нижнюю ступень инвестиционного класса. Это смягчает воздействие суровой оценки S&P. Однако оценки обоих этих агентств тоже колеблются на грани мусорных, причем ни одно из них не отрицает возможности дальнейшего снижения рейтингов.

Сохранение оценки на уровне инвестиционной — один из ключевых факторов для российских крупных заемщиков, потому что это дает им доступ к более широкому ряду кредиторов. Прежде чем ситуация в Украине усилила напряженность в отношениях России и Запада, Россия предпринимала шаги, которые поощряли глобальных инвестиционных менеджеров (многие из которых уже имели горький опыт дефолта 1998 года) вкладывать капиталы в ее ценные бумаги, обеспеченные рублем.

Яков Арнополин, инвестиционный менеджер Goldman Sachs, специализирующийся на долговых бумагах развивающихся рынков, говорит: «Мы пристально следим за ситуацией и четко понимаем, что снижение рейтинга в одном агентстве не приводит к серьезным изменениям в ситуации, однако продолжение боевых действий в Украине и дальнейшие санкции добавляют неопределенности и негатива в ситуацию на российском рынке.

Впрочем, несмотря на снижение в рейтинге S&P, Россия по-прежнему классифицируется большинством рейтинговых компаний в пределах инвестиционного класса. Министр финансов Антон Силуанов говорит, что нет причин «драматизировать ситуацию», отмечая, что для тотального выхода иностранных инвесторов из российских активов нужна потеря рейтинга минимум в двух агентствах. Действительно, как правило, требуется получение мусорного рейтинга в двух из трех крупнейших составителей рейтингов.

Однако, несмотря на беззаботное заявление Силуанова, многие западные аналитики отмечают, что ожидают повторения «мусорной» ситуации и в Fitch, и в Moody's. Дело в том, что нет никаких фундаментальных причин для подъема рейтинга: нефть дорожать не собирается, а Путин всеми своими действиями показывает, что не намерен заканчивать войну на Украине.



Что будет в ближайшее время?



Западные лидеры уже планируют новый виток санкций, которые теоретически совсем отключат российские банки и компании от глобальных рынков капитала (например, чувствительным ударом по экономике страны станет отключение от SWIFT).

«Перспективы страны очень прохладные, ведь экономика ее твердо встала на путь, ведущий к рецессии, с острым падением нефти и полномасштабным валютным криисом», говорит Петр Матис, стратег в Rabobank.

Основная тенденция, которую демонстрируют инвесторы, — распродажа российских активов.

По прогнозам S&P, экономика России будет расти с 2015 по 2018 год приблизительно на 0,5% ежегодно. Это существенно ниже уровня предыдущих лет — 2,4%. Инфляция взлетит выше 10%.

Впрочем, не все так плохо. Некоторые западные аналитики заявляют: «Если цены на нефть найдут свой пол (это случится ближе к второму или третьему кварталу), то и индексы, и рубль будут чувствовать себя лучше».



