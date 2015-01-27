Россия получила «мусорный рейтинг» от S&P

Рейтинговое агентство Standart&Poors снизило рейтинг России до BB+ - это уже ниже инвестиционного уровня и считается спекулятивным. Скорее всего, это приведет к дальнейшей распродаже активов страны, окончательному оттоку западного капитала и дальнейшему падению рубля. Впрочем, падение рубля не заставило себя долго ждать — доллар к 10.19 мск вырос к на 0,36% (до отметки 67,68), евро — на 1,25% (до 76,057).

S&P мотивирует эти действия тем, что в России значительно жестче стала монетарная политика, финансовый сектор оказывается во все более сложной ситуации, и возможности ЦБ РФ становятся все более ограниченными.

Рубль после декабрьского обвала и резкого увеличения ставки Центробанка чуть укрепился, однако ненадолго, и сейчас он снова дешевеет. Сокращение кредитования экономики из всех источников (и из внутренних, и от внешних партнеров) приведет к существенному замедлению роста ВВП. Инфляция в стране оценивается двузначными цифрами — она определенно будет больше, чем 10%.

Всё вышеперечисленное приведет к сильному ухудшению качества активов в финансовой системе страны, а значит, и кредитный рейтинг России не имеет никаких драйверов роста. Следующий пересмотр назначен на апрель 2015 года, и его прогноз - «негативный». Экономисты пока не впадают в панику, однако есть мнение, что «критично будет, когда рейтинг понизят Fitch и Moody's”.