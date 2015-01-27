В декабре Россия снова пополнила золотые резервы

Как сообщил сегодня Международный валютный фонд, Россия в декабре 2014 года вновь увеличила свои золотые резервы — это уже девятый месяц подряд, когда страна скупает золото. Сейчас Россия остается на пятом месте в мире по объему запасов золота.

Когда центробанки крупных стран покупают и продают золото, это заметно влияет на цену сырья. Многие центробанки спустя двадцать лет активных продаж золотых запасов в 2010 году вдруг перешли в активные покупки этого металла. Интереса к золоту особенно вырос после общемирового экономического кризиса в 2008 году.

Согласно статистике МВФ, Россия в декабре 2014 года увеличила объемы своих золотых слитков на 20,73 т - до 1.208,23 т. По объему запасов золота страна сейчас уступает только США, Германии, Италии и Франции.

Однако, несмотря на рост золотого запаса, объем золотовалютных резервов РФ снизился до минимумов 2009 года — много золота потратили на поддержку курса рубля.