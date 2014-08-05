Российские банки могут увеличить ставки по валютным и рублевым вкладам

Кажется, у россиян есть шанс извлечь выгоду из введенных против России санкций. Так считают специалисты Goldman Sachs, которые утверждают, что российские банки в условиях санкций могут повысить ставки по валютным вкладам. Кроме того, эксперты также добавляют, что ожидается рост ставок и по рублевым вкладам. Велика вероятность, что скоро вполне могут стать нормой 12% годовых по вкладам. Причем ставки будут поднимать как мелкие, так и крупные системообразующие банки.

Прогнозируя поведение российских банков, аналитики Goldman Sachs опирались на следующие суждения. Вполне понятно, что после санкций российские кредитные организации вынуждены уменьшить объемы заимствований из европейских и американских банков, вместо этого они должны переключиться на внутренние источники средств и повысить ставки по депозитам прежде всего в иностранной валюте. Как передает издание «Прайм», это предположение делается в пятницу обзоре Goldman Sachs.

Проще простого догадаться, где еще смогут заимствовать наши банки — взгляды финансистов уже нацелены на Азию, прежде всего на китайский финансовый рынок. Но эксперты предупреждают, что такие меры будут актуальны только в краткосрочной перспективе. А в долгосрочной - санкции могут обернуться резким снижением объемов кредитования и увеличением стоимости риска.

На данный момент времени у россиян появляется возможность извлечь выгоду из санкций, открыв вклад под более выгодный процент.

«Скорее всего произойдет повышение ставок по валютным депозитам для российского населения. И то же самое может произойти с рублевыми вкладами. Уже сейчас заметна такая тенденция. Банки будут активно привлекать средства. И, как ни парадоксально это звучит, санкции в какой-то степени не только могут повысить дисциплину российского банковского сектора, но и стать выгодными для граждан», – говорит директор аналитического департамента Альфа-форекс Андрей Диргин. Эксперт не исключает, что крупные системообразующие банки могут поднять ставки по вкладам на 0,25 процентного пункта. К слову, по данным Центробанка, максимальная ставка топ-10 банков России по рублевым вкладам по итогам третьей декады июля составила 9,01%.

Но эксперты также напоминают о курсовых колебаниях, которые могут в зависимости от ситуации ударить либо по валютным вкладам, либо по рублевым. Поэтому, по их мнению, диверсификация рисков – лучшая стратегия в любой ситуации.