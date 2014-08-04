Обзор рынков в понедельник

После продолжившегося снижения мировых фондовых индексов в пятницу наблюдается продолжение этой тенденции и в начале новой недели. Скорее всего, этому способствует негативная экономическая информация по американскому рынку труда за июль. Сегодня в США значимой статистики и отчетов не будет.

На фондовом рынке небольшое понижение. Так, европейские фондовые индексы понизились в пятницу вместе с американскими. Плюсом в негативную сторону стали сообщение об убытке португальского Banco Espirito Santo в размере 3,6 млрд евро, возможные убытки европейских компаний из-за расширения санкций против России, а также угроза дефолта Аргентины. Сегодня европейские акции уже растут. Португальский ЦБ выделит финансовую помощь Espirito Santo в размере 4,9 млрд евро.

На сырьевом рынке разнонаправленные настроения. Медь подешевела, золото снова дорожает. Драгоценные металлы всегда считались надежными «защитными активами», потому опять дорожают на фоне негативной динамики на финансовых рынках.

На валютном рынке относительное затишье и стабильность. До закрытия торгов в пятницу доллар резко упал, а сегодня потихоньку набирает сил. Пара EUR/USD восстановилась до 1,3445 после публикации данных по несельскохозяйственной занятости. Несмотря на обвал, спровоцированный данными с рынка труда, пара USD/JPY закрепляет рост выше уровня 200-дневной скользящей средней (102,21). EUR/JPY пользуется спросом выше уровня 21-дневной скользящей средней (137,53).

Сегодня в экономическом календаре мало событий: публикация данных по изменению числа безработных в Испании в июле, индекса PMI для производственного сектора в Швейцарии за июль, июльский индекс PMI для строительного сектора в Великобритании, июньский индекс цен производителей в еврозоне и июльский производственный индекс ISM – Нью-Йорк в США.