26-31.01.15 важные события на след неделе

Понедельник, 26 января 2015 г.

Весь день Праздник Индия - Republic Day

Весь день Праздник Австралия - День Австралии

Весь день Праздник Уганда - NRM Anniversary day

12:00 EUR Индекс делового климата Германии Ifo (янв) Прогноз 106,3 Пред. 105,5

Вторник, 27 января 2015 г.

12:30 GBP ВВП (Ежегодный) (4 кв.) Прогноз 2,8% Пред. 2,6%

12:30 GBP ВВП (Ежеквартальный) (4 кв.) Прогноз 0,6% Пред. 0,7%

16:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (Ежемесячный) (дек)Прогноз 0,6% Пред. -0,7%

18:00 USD Доверие потребителей CB (янв) Прогноз 95,0 Пред. 92,6

18:00 USD Продажи нового жилья (дек) Прогноз 450K Пред. 438K

Среда, 28 января 2015 г.

03:30 AUD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежеквартальный) (4 кв.) Прогноз 0,3% Пред. 0,5%

22:00 USD Заявление Федерального комитета открытого рынка FOMC

23:00 NZD Объявление о процентной ставке Прогноз 3,50% Пред. 3,50%

23:00 NZD Заявление о ставке резервного банка Новой Зеландии RBNZ

Четверг, 29 января 2015 г.

11:55 EUR Индекс изменения безработицы Германии (янв) Прогноз -13K Пред. -27K

18:00 USD Незавершенные продажи на рынке недвижимости (Ежемесячный) (дек) Прогноз 0,5%0,8%

Пятница, 30 января 2015 г.

13:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (Ежегодный) (янв) Прогноз -0,5%-0,2%

13:30 RUB Объявление о процентной ставке в России (янв) Прогноз 17,00%17,00%

16:30 USD ВВП (Ежеквартальный) (4 кв.) Прогноз 3,1%5,0%

16:30 CAD ВВП (Ежемесячный) (нояб) Прогноз -0,1%0,3%