Стабильный доллар не разочаровывает инвесторов в понедельник

Cегодня, в понедельник, доллар остается стабильным по отношению к евро и иене после нехилого спада в пятницу после выхода отчета по занятости в США за июль. Так, пара EUR/USD сейчас находится на уровне 1,3427 — почти без изменений держится около восьмимесячного минимума (1,3366 в прошлую среду). Пара, вероятно, найдет поддержку на 1,3366 и сопротивление на уровне 1,3450.

В пятницу вышли официальные данные, которые сообщили, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилось на 209.000 в прошлом месяце (прогнозировали 233.000). Хотя данные демонстрируют рост занятости шестой месяц подряд, уровень безработицы тем временем неожиданно вырос до 6,2% с 6,1% в июне. Кроме того, темпы роста заработной платы не изменились, указывая на продолжающееся восстановление в экономике.

После выпуска данных инвесторы понизили ожидания в отношении сроков возможного повышения ставки Федеральной резервной системы, сократив спрос на доллар.

Доллар в то же время вырос по отношению к иене, пара USD/JPY достигла 102,65.

Индекс доллара сегодня на уровне 81,40.