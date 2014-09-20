В 2014 году в мире насчитали рекордное число миллиардеров

Вопреки экономическим проблемам в мире насчитали рекордное число миллиардеров в 2014 году. По результатам исследования, в этом году появилось 155 новых миллиардеров, поэтому общее их число выросло до 2,325 – это увеличение на 7% с 2013 г.

В основном это заслуга США – родного дома для самого большого числа миллиардеров. Так, в этом году там появились 57 миллиардеров, свидетельствуют данные отчета, подготовленного Wealth-X и UBS Billionaire Census и опубликованного в среду, 17 сентября.

Азия, Латинская Америка и Карибский бассейн также стали крупными «поставщиками» богачей, добавив к списку 52 и 42 новичков соответственно.

“Самый быстрорастущий сегмент числа миллиардеров - это те, кто унаследовал лишь часть своего состояния и стали миллиардерами за счет собственных предпринимательских начинаний", – говорится в отчете. В Африке совокупное богатство миллиардеров выросло, но общее число миллиардеров уменьшилось, в основном благодаря нестабильным социально-политическим условиям. Аналогичная ситуация наблюдается на Ближнем Востоке.

Тем не менее, совокупное состояние миллиардеров мира увеличилось на 12% - до $7300 млрд. Это выше, чем совокупная рыночная капитализация всех компаний, входящих в состав Dow Jones Industrial Average. Средний возраст миллиардера - 63 года, его личное состояние - $3,1 млрд, говорится в документе, в котором подчеркивается, что большинство богачей не достигают рубежа $1 млрд до сорокалетнего возраста. Почти 90% мужчин-миллиардеров состоят в браке, 6% разведены, 3% одиноки и 2% овдовели.