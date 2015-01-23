Джордж Сорос: программа количественного смягчения от ЕЦБ создаст «пузыри» на рынках

Сегодня на всемирном экономическом форуме в Давосе известный инвестор-миллиардер Джордж Сорос заявил, что новая программа количественного смягчения (QE) Европейского центробанка только создаст «пузыри» на рынках. Слова Сороса передает собкор портала Банки.ру.

Джордж Сорос уверен, что подобная политика создаст пропасть между богатыми и бедными еще больше. Плюс к этому, это решение понесет за собой еще и «политические последствия», не говоря уже о влиянии новостей на валютные рынки в мире.

В четверг ЕЦБ сообщил, что он готов запустить в марте 2015 года программу количественного смягчения, чтобы поддержать европейскую экономику. Марио Драги сказал, что программа будет длиться до сентября 2016 года, общий уровень вливаний будет более 1 трлн евро. В рамках программы ЕЦБ проведет эмиссию и будет выкупать гособлигации на сумму около 60 млрд евро каждый месяц.

Однако вопреки тому, что Сорос отрицательно оценивает инициативу ЕЦБ, многие экономисты уверены, что программа QE очень нужна Европе. Но мнений, что только этой программой исправить ситуацию с экономическим ростом и занятостью в регионе уже нельзя, становится все больше.