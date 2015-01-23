Евро продолжает падение после заявления ЕЦБ

К 10:04 по мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,3336 (падение на 0,23%). Падение курса евро продолжается. Хотя еще вчера перед пресс-конференцией Марио Драги пара была на максимуме сессии — на отметке 1,1631.

Скорее всего, пара найдет поддержку на отметке 1,1315, а сопротивление — на уровне 1,1677.

Евро упал против основных валют в четверг после того, как Европейский центральный банк объявил, что начнет программу количественного смягчения, чтобы бороться с замедлением роста экономики и с инфляцией в зоне евро.

Пара EUR/USD моментально упала до минимумов - 1,1472 уже к 17:19 по мск. Президент ЕЦБ Марио Драги вчера заявил, что банк запустит ежемесячные закупки облигаций на 60 млрд евро в марте и продолжатся они примерно до сентября 2016 года.

Сегодня также евро снизился против британского фунта и японской иены: пара EUR/GBP упала на 0,12% - до уровня 0,7560 и EUR/JPY упала на 0,39% - до 134,14.