Сегодняшняя сессия в США закончилась ростом

Биржевой день 16 сентября на фондовом рынке США завершился умеренным ростом основных индексов: S&P 500 остановился на уровне 1999. На биржевых площадках царили настроения «покупать» на новостях о том, что китайский регулятор продолжает стимулировать экономику и поддержал 5 крупнейших банков страны на общую сумму 500 млрд юаней.

Интересной макростатистики в США вчера не публиковалось, и все внимание приковано к тому, что вчера — сегодня проходит заседание ФРС. Инвесторы ждут, промелькнет ли намек на быстрое повышение ставки ФРС.



Внешний фон американской сессии настраивал инвесторов на опасения: референдум в Шотландии состоится уже завтра, и политическая истерия вокруг этого события продолжает нарастать.

Впрочем, внешний фон - внешним фоном, а внутри страны всё хорошо: DJIA вырос на 0,59%, Nasdaq прибавил 0,75%.

Среди отдельных компаний особенно стоит обратить внимание на нефтепроизводителей и нефтепереработчиков (нефть подорожала, и акции соответствующих компаний — тоже). Exxon Mobil выросла 1,2%, Chevron прибавил 0,6%.

Страховая компания Humana Inc. решила выкупить собственные акции на 2 млрд долларов, и ее курс немедленно увеличился на 3,7%.

Вчерашний триумфатор, фармацевт Avanir Pharmaceuticals (+85% на торгах вторника!) сегодня немного откатилась назад, потеряв 3,4%.







