В Европе провели еще одно IPO — ING Group

В среду голландская финансовая корпорация ING провела IPO своего страхового подразделения NN Group, в ходе которого привлекла более €1,5 млрд.

Это второе по масштабу IPO текущего года в Европе после прошедшего в июне IPO британского автостраховщика AA, в ходе которого было привлечено $2,4 млрд.

Вчера вечером голландская финансовая группа ING Groep объявила об IPO своего страхового подразделения NN Group. Банк сообщил о намерении продать 77 млн акций — на 10% больше, чем планировалось изначально,— по €20 за акцию. Всю компанию оценили в €7 млрд. Торги начались на бирже Euronext Amsterdam сегодня в 11:00 мск. В итоге акции были проданы дороже — по €21. В ходе IPO ING Group привлекла €1,5 млрд ($2,1 млрд).

В проведении IPO компании NN Group участвовали банки JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Deutsche Bank и ING Bank. Доля ING в NN Group после IPO, а также запланированного одновременно с ним обмена акций на сумму €450 млн в рамках сделки с тремя азиатскими инвесторами, в числе которых сингапурский инвестфонд Temasek Holdings, сократится до 71,4%. К концу 2015 года ING планирует продать 50% акций NN Group, а к концу 2016 года — окончательно избавиться от доли в компании.