Alibaba вложит часть средств от IPO в Россию и откроет локальный офис

Китайский онлайн-ритейлер Alibaba заявил, что откроет офис в России, передает Итар-тасс. Официальное решение и планах компании по расширению бизнеса в России Alibaba может сделать уже в середине-конце августа 2014 года.

"Согласно политике компании, мы не комментируем будущие планы или рыночные спекуляции", - сказала представитель пресс-службы Alibaba Молли Морган. Она добавила, что для наращивания присутствия на российском рынке электронной коммерции онлайн-гипермаркет AliExpress (входит в Alibaba Group) постоянно работает над предоставлением лучшего опыта использования торговой площадки пользователями из России: от внедрения локальной службы поддержки до внедрения российских сервисов электронных платежей "Яндекс.Деньги", Qiwi и WebMoney.

Еще один источник сказал агентству, что Alibaba рассматривает возможность направить часть привлеченных от IPO средств на инвестиции в российский сектор электронной коммерции - это могут быть сделки по поглощению локальных игроков, а также приобретение инфраструктурных мощностей.