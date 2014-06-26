Alitalia договорилась с Etihad Airways

В минувшем году авиакомпания Alitalia получила существенную финансовую поддержку от итальянского правительства, однако по-прежнему нуждается в серьезных инвестициях. На днях были завершены переговоры представителей Alitalia с авиакомпанией из ОАЭ, Etihad Airways. Сейчас готовятся окончательные документы для завершения сделки, согласно которой 49% акций итальянского авиаперевозчика будут проданы арабской компании.

Переговоры начались полгода назад, после того, как французская компания Air France отказалась инвестировать в Alitalia 300 млн евро. Полные финансовые условия сделки пока остаются «за кадром» и не разглашаются, однако чуть ранее министр транспорта Италии Маурицио Лупи говорил о том, что арабская авиакомпания готова инвестировать в Alitalia 560 млн евро сейчас, а на протяжении последующих четырех лет — еще 690 млн евро. Также в прессе проходила информация о том, что Etihad намеревается сократить почти 80% сотрудников итальянской компании (с 11470 человек до 2251).

В минувшем году авиакомпания Alitalia получила существенную финансовую поддержку от итальянского правительства, однако по-прежнему нуждается в серьезных инвестициях. На днях были завершены переговоры представителей Alitalia с авиакомпанией из ОАЭ, Etihad Airways. Сейчас готовятся окончательные документы для завершения сделки, согласно которой 49% акций итальянского авиаперевозчика будут проданы арабской компании.





Переговоры начались полгода назад, после того, как французская компания Air France отказалась инвестировать в Alitalia 300 млн евро. Полные финансовые условия сделки пока остаются «за кадром» и не разглашаются, однако чуть ранее министр транспорта Италии Маурицио Лупи говорил о том, что арабская авиакомпания готова инвестировать в Alitalia 560 млн евро сейчас, а на протяжении последующих четырех лет — еще 690 млн евро. Также в прессе проходила информация о том, что Etihad намеревается сократить почти 80% сотрудников итальянской компании (с 11470 человек до 2251).





В результате сделки Etihad заметно укрепит свои позиции на рынке Европы и добавит итальянскую компанию в свою «коллекцию инвестиций»: сегодня у нее есть пакеты акций в Air Berlin, Air Serbia, Darwin Airline (Швейцария), Aer Lingus (Ирландия), Jet Airways (Индия), Air Seychelles и Virgin Australia.