Фондовые биржи Азии торгуются в «зеленой» зоне

Большинство азиатских фондовых площадок сегодня в плюсе, за исключением индексов материкового Китая. Сводный фондовый индекс ATP MSCI Asia Pacific вырос на 0,7% и теперь составляет 147,27 пункта. Особенно бодро растут высокотехнологичный и потребительский сектора. По итогам сегодняшней сессии вполне возможно обновление шестилетнего максимума.

На 0,4% вырос Nikkei, на те же 0,4% поднялся Topix, и всё на те же 0,4% сполз вниз Shanghai Composite. Австралийский индекс S&P/ASX вырос на целый 1,1%, Hang Seng прибавил 1%.

Что касается отдельных компаний, то выросли котировки акций Innolux Corp. (тайваньский производитель мониторов), прибавив 5,9% и таким образом став лидером ралли среди IT-компаний. 2,4% прибавили акции оператора казино Galaxy Entertainment Group Ltd., на фоне прогнозов о том, что в июле вырастет прибыль игорных домов в Макао. В июне она заметно снизилась на фоне возросшего количества футбольных ставок.

На 5,4% подскочили акции японского ритейлера Ryohin Keikaku Co., в связи с тем, что показатели компании за прошедший квартал были выше спрогнозированных.