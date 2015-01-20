GBP/USD: пара укрепляется на уровне 1,5160, отступая от многомесячных минимумов

Во вторник днем фунт растет в паре с долларом, но пока подъем этот сдержанный. Пара отходит от 18-месячного минимума, которого она достигла в начале сессии. Аналитики считают, что рост фунта останется ограниченными, потому что до сих пор остается спрос на убежище-доллар.

В ходе торгов пара GBP/USD к 13:32 по мск достигла уровня 1,5157 (+0,30%). Прежде доходила до минимума с 8 января — 1,5144. Вероятно, пару поддержат на уровне 1,5032, а сопротивление пара найдет на уровне 1,5236.

В целом доллар укрепился после действий швейцарского нацбанка, который шокировал рынки отказом от обменного курса франка к евро.

Стерлинг также вырос против евро, пара EUR/GBP торговалась на уровне 0,7654.