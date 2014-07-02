Банки vs ФМС: Отказать нельзя Нарушить

Каждый десятый клиент банка, который совершает в отделении операцию на сумму свыше 15 тыс. рублей, получает отказ в обслуживании. Причина такого отказа — отсутствие его данных на сайте Федеральной миграционной службы (ФМС). Банки просят законодательно отменить для них обязанность по проверке паспортов граждан или упростить и модернизировать этот процесс.

В марте 2014 года,чтобы бороться с отмыванием денег, Центробанк обязал все банки проверять на подлинность паспорт клиентов, осуществляющих операции (открытие вклада, выдача кредита, обмен валюты и денежные переводы) на сумму свыше 15 тыс. рублей. Для проверки паспортов граждан банки должны использовать информационный сервис на сайте ФМС, говорится в указании ЦБ. За неисполнение - штрафы: сотрудники банка могут быть оштрафованы на 10–30 тыс. рублей, а сам банк — на 50–100 тыс. рублей. Отказывать в обслуживании нужно гражданам, чьи паспортные данные на ресурсе службы не значатся.

Проблема выявилась позже — сайт ФМС попросту технически не справляется с количеством запросов: если средний банк, имеющий примерно 100 отделений, отправляет в среднем в день около 10 тыс. запросов, то по всей банковской системе выходит около 10 млн запросов ежедневно. Сайт ФМС часто показывает ошибку или «модернизацию».

После просьбы банков упростить процедуру проверки паспортов клиентов ЦБ разрешил наладить получение информации через систему межведомственного электронного взаимодействия, которая создана в рамках закона о госуслугах. Такой способ будет более технологичным, исключит ручной ввод информации на сайте ФМС и перегруз интернет-ресурса службы, считает источник.

Защитники прав потребителей подтверждают, что сейчас увеличилось число отказов в банковском обслуживании из-за новых требований.

Фактически Центробанк ставит кредитные организации перед выбором: при отсутствии возможности проверить паспорт клиента не нарушать требования гражданского законодательства и отказать клиенту в оказании услуги, либо быть готовым к возможным претензиям и штрафам со стороны регулятора - не надо долго думать, какая чаша на этих весах выбора перевесит.