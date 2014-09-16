Alibaba опять повысила стоимость своего IPO

Диапазон цены
размещения акций Alibaba Group
Holding Ltd вырос до $66 – 68.
Высокий интерес инвесторов к самому
ожидаемому дебюту этого года подтверждается.
Есть большая вероятность, что это будет
самое крупное IPO в истории.
Alibaba – компания, занимающаяся
электронной торговлей. Китайский гигант
по обороту торговли сурово превосходит
Amazon и eBay вместе
взятые, поэтому он предлагает потенциальным
инвесторам сделать ставку на быстрое
развитие экономики Китая, на всё
увеличивающийся с каждым годом объем
интернет-торговли, на стремительно
растущий интернет-сектор в азиатском
регионе.
Если отталкиваться от цены по верхней границы диапазона, Alibaba привлечет в результате IPO почти 22 миллиарда долларов. Это будет мировой рекорд — Alibaba имеет все шансы утереть нос Сельскохозяйственному банку Китая, который в 2010 году выручил в результате IPO 22,1 млрд долларов.
Напомню, до этого диапазон торговли обозначался в 60 — 66 долларов за акцию.
IPO «великого китайца» началось на прошлой неделе. Через два дня было получено достаточно заявок для закрытия книг. В продажу акции выйдут на этой неделе.
Несмотря на расширение диапазона цены, количество выпущенных акций останется прежним — 320,1 млн штук.