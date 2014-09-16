Alibaba опять повысила стоимость своего IPO

Диапазон цены размещения акций Alibaba Group Holding Ltd вырос до $66 – 68. Высокий интерес инвесторов к самому ожидаемому дебюту этого года подтверждается. Есть большая вероятность, что это будет самое крупное IPO в истории. Alibaba – компания, занимающаяся электронной торговлей. Китайский гигант по обороту торговли сурово превосходит Amazon и eBay вместе взятые, поэтому он предлагает потенциальным инвесторам сделать ставку на быстрое развитие экономики Китая, на всё увеличивающийся с каждым годом объем интернет-торговли, на стремительно растущий интернет-сектор в азиатском регионе.



Если отталкиваться от цены по верхней границы диапазона, Alibaba привлечет в результате IPO почти 22 миллиарда долларов. Это будет мировой рекорд — Alibaba имеет все шансы утереть нос Сельскохозяйственному банку Китая, который в 2010 году выручил в результате IPO 22,1 млрд долларов.

Напомню, до этого диапазон торговли обозначался в 60 — 66 долларов за акцию.

IPO «великого китайца» началось на прошлой неделе. Через два дня было получено достаточно заявок для закрытия книг. В продажу акции выйдут на этой неделе.

Несмотря на расширение диапазона цены, количество выпущенных акций останется прежним — 320,1 млн штук.