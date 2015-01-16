Нефть по 30$?

Сегодня Merrill Lynch озвучил свой прогноз относительно цены на нефть на ближайший год, и минимальным значением он назвал 31$. Более ранний прогноз банка был в районе 40$.

Свои ожидания банк связал с быстрым заполнением существующих нефтехранилищ, негативной динамикой спроса и тенденцией к перепроизводству.

Возможные действия со стороны ОПЕК и других участников рынка могли бы повлиять на ситуацию, но вероятнее всего этого не произойдет. Ценовая война за долю рынка продолжится.

Но при таких ценах, к концу года аналитики ожидают падения добычи в США по причине низкой рентабельности, и как следствие коррекции цены до 57$ за баррель.

Но, черт возьми, это всё равно ниже нашего бюджетного таргета процентов на 30%!

В общем, продолжаем покупать бакс и сливать его брокерам.