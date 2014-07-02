Цена на нефть растет на фоне новостей из Ирака

Опасения за поставки из Ирака привели к незначительному росту цен на нефть. Однако известно, что повстанцы в Ливии согласились на открытие двух нефтяных терминалов. После возобновления их работы Ливия сможет экспортировать 500.000 баррелей нефти ежедневно.

Так, в 9.20 мск фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $0,09 - до $112,38 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,10 - до $105,44.

Говоря о ситуации на рынке, эксперты оценивают состояние на Ближнем Востоке - пока волнения в этом регионе не дадут ценам упасть. «В то же время в США начинается летний сезон автопутешествий и жители будут больше покупать нефтепродукты, а экономика Китая сейчас стабильна", - говорит управляющий рисками на нефтяном рынке Mitsubishi Corp в Токио Тони Нунан.

Цены также поддерживает сокращение мировых добывающих мощностей, которые, по мнению чиновников в отрасли и аналитиков, с трудом смогут компенсировать серьезные перебои в поставках.