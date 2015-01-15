Швейцарский франк сегодня резко подрос против доллара, евро и британского фунта

Сегодня, 15 января, в 12:50 по мск, судя по графикам сегодняшних торгов, швейцарский франк на момент сильно укрепился, однако надолго его не хватило — примерно половину падения валюты отыграли уже через несколько минут.

К примеру, пара USD/CHF за 20 минут опустилась с уровня 1.02193 до отметки 0.74665, однако сейчас пара торгуется на уровне 0.87486. Аналогично было с парой EUR/CHF – за тот же промежуток времени (с 12:30 до 12:50 по мск) пара резко упала с отметки 1.20089 до 0.86571, сейчас восстановилась до 1.02629. И, наконец, пара GBP/CHF — тот же период времени и снижение было с 1.55359 до 1.312, сейчас пара торгуется на уровне 1.3318 (все данные с портала vestifinance.ru).

Трейдеры, успевшие заметить резкое снижение, наверняка хорошо выиграли на этом падении. Либо, наоборот, сильно потеряли. Судя по тому, что в блогах появились записи о «глобальном падении» доллара против швейцарского франка, такие у нас точно были.

Обрушение валютных пар, скорее всего, связано как раз с новостями Швейцарского нацбанка о том, что он фактически отказался от потолка для курса франка и одновременно с этим понизил процентные ставки. В своем заявлении сегодня ЦБ Швейцарии так объяснил решение отказаться от ограничений для курса: «Хотя курс франка по-прежнему высок, после введения минимального обменного курса переоцененность в целом снизилась. Экономика смогла воспользоваться этим временем, чтобы адаптироваться к новой ситуации».

К слову, падение евро к франку повело за собой снижение курса европейской валюты и к валютам других стран. Так, к примеру, евро против доллара упал до уровня 1,1579 — самого низкого с ноября 2003 года. Сейчас пара EUR/USD немного выросла — до отметки 1,1724.