Формула спасения депозита в кризисных ситуациях

Думаю, что есть достаточно много азартных людей которые пробуют себя трейдинге.

Я в свое время проиграл в рулетку денег столько, сколько стоила двушка в районе станции метро Студенческая. И больше всего в своей торговле я страдал от несоблюдения правил мани-менеджмента, а именно из-за желания по максимуму использовать весь депозит.

Во-первых, это приводит к использованию мною на всех счетах плеча 1:500.

Во-вторых, это приводит к тому, что уровень свободной маржи минимален, а отношение свободных средств к марже практически постоянно становится менее 200%, а иногда и приближается к 100%.

Более десятка раз за те два года, что я пробую получать прибыль, я сливал депозит полностью (правда суммы внесенных мною средств никогда не превышали 800 долларов), что конечно обидно.

Некоторое время назад я задумался на решением этой проблемы.

То есть, я решил создать робота спасителя депозита. И не так недавно мои потуги увенчались успехом.

Может быть у кого-то тоже есть варианты выхода из безвыходных ситуаций, которые он чаще всего использует, например при таких экстремальных движениях цены, которые показаны на рисунке, предваряющем эту статью.

Подумываю о продаже созданного мною робота спасителя, поэтому технологию до конца раскрывать не буду.

Скажу лишь, но думаю, что большинству это станет понятно и без моих объяснений, что на первом этапе просто применяется локирование.

Для начинающих трейдеров объясню, что под этим подразумеваю я.

Если допустим у вас стоит убыточный ордер вверх, и убыток по нему настолько значителен, что может вовсе снести остатки депозита, а закрывать ордер в убытке вам уж ни как не хочется, нужно просто поставить встречный ордер с таким же размером лота.

Большинство дилинговых центров, по-моему, позволяют это сделать, не изменяя общую маржу. (По крайней мере мой ДЦ дает такую возможность).

Под локированием и понимается установка такого же по величине встречного ордера.

Что бы не происходило после этого с ценами, куда бы они не двигались, ваш убыток будет зафиксирован и не будет больше увеличиваться, по крайней мере до тех пор пока не придет время выставления свопов за ночь или за выходные. Но свопы относительно не велики и не катастрофичны.

Так вот мы имеем ситуацию, когда например вверх стоит 1.5 лота, вниз стоит 1.5 лота, а свободной маржи осталось чуть более 40 - 60 долларов.

Как кто поступает, если вдруг возникает такая ситуация?

Я свои намеки опубликую ровно через месяц.

