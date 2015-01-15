Нефтяные котировки вновь поднялись выше $50 за баррель

В четверг вечером нефтяные цены пошли в небольшой рост. Так, к 16:45 по мск цена фьючерса на Brent дошла до отметки $52,01 за баррель, WTI – до $50,84.



Затем цены немного понизились — сейчас, к 17:24 по мск за баррель нефти марки Brent дают $50,63, за WTI - $49,20.

На фоне укрепления нефтяных цен российский рубль также получил поддержку. К 17:26 по мск доллар на Московской бирже торговался на уровне 64,329 руб., евро — на уровне 75,07 руб.

В свою очередь, ОПЕК сегодня прогнозировала, что в 2015 году снизится спрос на нефть, добываемую участниками, до минимального за 10 лет уровня - на 140 тыс. баррелей в сутки. Если вспомнить, в декабре спрос составлял 28,78 млн баррелей в сутки.