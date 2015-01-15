Samsung хочет купить технологии BlackBerry за $7,5 млрд

К позитивным азиатским новостям можно добавить еще одну — южнокорейская компания Samsung планирует купить канадского производителя мобильных телефонов BlackBerry. Такое сообщение поступило от Reuters.

Цель такого приобретения — конечно, не сами телефоны, а технологии - Samsung хочет получить все патенты, которыми владеет канадский вендор. К слову, корейцы не поскупились на цену — они готовы заплатить за все на 38-60% больше, чем стоит та компания. После этой новости акции BlackBerry моментально выросли на 30%. Акции самой Samsung Electronics Co Ltd., наоборот, упали на 11 пунктов — до 1334 корейские воны.

В BlackBerry говорят, что переговоров с Samsung о продаже компании пока не было. Если Samsung купит технологии BlackBerry, это откроет им новые технологии по защите данных.