Европейские фондовые индексы в среду также понижались

Вчера фондовые индексы Европы упали с максимума пяти недель, а акции горнодобывающих и энергетических компаний подешевели из-за падением цен на сырье. Такие данные приводит агентство Bloomberg.

В среду сводный индекс крупнейших предприятий Европы Stoxx Europe 600 понизился на 1,48% - до 339,67 пункта. Британский FTSE 100 упал на 2,35%, германский DAX - на 1,25%, французский CAC 40 - на 1,56%.

Когда советник Европейского суда подтвердил, что покупка ЕЦБ гособлигаций стран еврозоны не будет нарушать законодательство ЕС, падение еще немного замедлилось.

По итогам торгов рыночная стоимость крупнейших горнорудных концернов мира - Rio Tinto и BHP Billiton - упала на 4%, акции производителя меди Antofagasta снизились на 5%. Акции нефтяных групп Total, BP и Royal Dutch Shell также потеряли как минимум по 3%.

"Мировая экономика стала крайне чувствительна к изменениям таких факторов, как валютные курсы, цены на нефть и котировки металлов, - уверен аналитик из Manulife Asset Management Дэвид Хасси.