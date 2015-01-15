Американские индексы снизились из-за слабых отчетов и медного кризиса

Фондовые индексы США вчера упали по итогам сессии, при этом рынок успел перед закрытием отыграть часть падения после публикации регионального обзора ФРС и благодаря резкому повышению нефтяных котировок. Об этом сообщает Bloomberg.

Вчера индекс Dow Jones снизился на 186,59 пункта, Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,76 пункта. Nasdaq Composite также понизился на 22,18 пункта. По вчерашним отчетам стало ясно, что розничные продажи в США в прошлом месяце упали на 0,9% - ожидали всего 0,1%. Экономисты также отмечают, что вчерашнее дружное падение американских индексов идет четвертый день подряд, а такого не было очень давно.

Плохую роль сыграло еще ухудшение Всемирным банком прогноза на рост мировой экономики в 2015 году - до 3% с 3,2%, на 2016 год - до 3,3% с 3,4%.

Вчера сильно упали котировки акций многих компаний и банков в США. Например, больше всех пострадал крупнейший производитель нефти Freeport-McMoRan Inc., его акции рухнули на 10,9%, когда стоимость меди обновила пятилетние минимумы. JPMorgan Chase снизился на 3,5%, банк Wells Fargo потерял 1,2% рыночной стоимости, Goldman Sachs Group снизился на 2,5%, Bank of America - на 2,6%, Citigroup - на 1,9%.