Политические баталии: на что России хватит денег?

Сегодня в новостных лентах изданий очень интересная ситуация, за которой любопытно наблюдать. С самого утра СМИ публикуют небольшие новости — отрывки и цитаты из высказываний политиков, министров, банкиров о том, что будет с бюджетом России, сможет ли страна справиться с низкими нефтяными ценами и т. п. Многие высказывания передают журналисты с Гайдаровского форума, который начался сегодня в Москве и продлится до 16 января.



Решил собрать их все в одну кучу и понаблюдать, как друг другу министры отвечают с помощью прессы. По крайней мере, смотреть за этим очень интересно.

Первой, наверное, появилась информация-прогноз от главы Министерства финансов Антона Силуанова о том, что бюджет РФ потеряет 3 трлн рублей, если нефть будет торговаться по цене $50 за баррель. «Нам надо подстраивать наши возможности. Не может государство тратить столько, сколько при цене 100 долларов за баррель. Нам нужно корректировать наши траты. Не замечать этого нельзя. Иначе мы проедим вначале резервы, потом будем занимать у ЦБ. Этого категорически нельзя допустить», — говорит Силуанов. По его словам, нужно срочно обсуждать эту тему с госдумой и в первую очередь сократить практически все бюджетные расходы на 10%.

Вслед за ним высказался глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, предлагая в условиях ослабления курса рубля больше поддержки оказать малому и среднему бизнесу и нарастить несырьевой экспорт. «Мы должны скорректировать меры, которые мы принимаем, они позволят снизить те шоки, которые получает население и бизнес. С одной стороны, позволить им пройти через это трудное время, с другой — поискать, а можем ли мы сделать что-то конструктивное, созидательное? Я считаю, что можем», — заявил Улюкаев.

И тут же он успокаивает население, выступая на Гайдаровском форуме сегодня: «В кризисной ситуации самое главное — сохранять душевное спокойствие, иметь крепкие тылы дома, в семье, больше всего думать о собственном здоровье и здоровье своих близких. Баррели, санкции — это все преходящее», — сказал Улюкаев.

Идем дальше. Буквально через полчаса появилось сообщение от заместителя председателя правительства РФ Ольги Голодец, которая предлагает принять меры и как можно скорее скорректировать высокие процентные ставки по кредитам. Такое предложение она озвучила на том же Гайдаровском форуме. «Одной из главных проблем текущего времени является высокая ставка по кредиту. Я надеюсь, что наши экономисты смогут предложить меры, а представители ведомств приложат усилия для того, чтобы в ближайшее время скорректировать реальные ставки, которые автоматически решают проблему экономического роста», — сказала Голодец.

Мы приближаемся к самому интересному. Неожиданно глава МЭР Улюкаев делает заявление, что денег у России хватит до 2018 года: «Если мы предположим, что существующая цена на нефть — $45 за баррель — сохранится в 2015-2018 годах, в любом случае резервов будет более чем достаточно». Он также добавил, что не будет необходимости прибегать к эмиссии. Резервных денег должно хватить на все расходы — кстати, по данным Минфина РФ, объем этого самого резервного фонда к 1 января 2015 года составлял 4,95 трлн рублей, а объем ФНБ — более 4 трлн рублей.

Возразить министру осмелился президент Сбербанка Герман Греф. По его мнению, если в качестве антикризисных мер будут только тратить средства Резервного фонда и ФНБ, это приведет к драматическим последствиям для российской экономики. «Я так и боялся, что вся дискуссия сведется к тому, сколько потратить и за какой период. Это самый плохой тип экономической политики, какой только можно представить. Если мы обсуждаем, за какой период потратим фонды, то мы потратим их гораздо быстрее, чем можем себе представить», — сказал Греф на Гайдаровском форуме. «При цене в 45 долларов за баррель банкам придется сформировать резервы в районе 3 триллионов рублей. Государство будет докапитализировать банки, а банки будут покупать индустриальные предприятия. Вся наша экономика будет одно сплошное государство», — отметил он.

Действия и политику центробанка РФ оценил премьер-министр Дмитрий Медведев — по его мнению, политика ЦБ — это правильная политика. «Мы не собираемся проедать валютные резервы, у нас достаточно инструментов, чтобы обеспечивать стабильность рубля», — сказал Медведев. Однако он не исключил, что необходимо изменить модель экономического развития страны, передают корреспонденты портала банки.ру.

по материалам портала banki.ru

