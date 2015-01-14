Азиатские рынки в среду снижались и ушли в итоге «в красном»

По результатам торгов в среду на азиатских рынках в целом наблюдается общая тенденция на снижение, скорее всего, из-за падающих цен на сырье. Так, японский индекс Nikkei упал на 1,71%, акции нефтепереработчиков JX Holdings и Showa Shell потеряли 4% и 2,8%.

В Южной Корее дела обстояли не лучше- индекс Korea Composite Stock Price Index снизился на 0,18%, а вот акции нефтепереработчиков SK Innovation и S-Oil корректировались верх на 1,3% и 3,1%.

Компания LG Display получила сегодня рост акций на 2,8%, потому что аналитики сулят рекордную прибыль производителю экранов в четвертом квартале. Акции Hyundai Glovis упали на 9,2% (во вторник — минус 15%).

Индекс гонконгской фондовой биржи Hang Seng опустился на 0,43%. Глава Гонконга объявил, что с четверга останавливают программы по привлечению инвестиций иммигрантов. Индекс шанхайской биржи Shanghai Composite потерял 0,37%.