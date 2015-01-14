Почему доллар не рухнет, а юань не станет резервной валютой

Давно меня напрягает это полное непонимание экономики и финансов, что я наблюдаю в русскоговорящем мире.



И говорю я прежде всего о той абсолютно заигранной и всем известной формулировке, что доллар — это зелёная бумажка и его вот вот сменит юань из Китая.



Итак по порядку — Экономика 101 для начинающих.



1. Валюта Китая юань, или как её ещё называют рейнмимби, сейчас не имеет свободного хождения и обмена на любую другую валюту мира по плавающей, свободной схеме. Т.е. она свободно не конвертируется. Наоборот — юань жёстко привязан к доллару США примерно 1$ = ~6,24 юаня. А раз так, то юань не может считаться резервной валютой. Он даже не может считаться сколько нибудь сильной валютой, так как он не имеет настоящей рыночной оценки, без постоянной привязки к доллару. И если доллар понижается или повышается — юань точно также дрыгается вместе с ним оставаясь ~6,24. Курс меняется только когда китайцы принимают централизованное решение повысить или поднять юань. Таким образом де факто — юань, тот же доллар, только поделённый на 6+ частей и с Мао Цзедуном на нём.



2. Если государство имеет экспортную экономику — ему позарез необходима дешёвая валюта. Дешёвая — то есть по отношению к ведущим другим валютам, особенно из тех стран, куда идёт экспорт данной страны с низкой валютой. Если валюта страны экспортёра дорогая, то экспорт становится дорогим и выгода падает. И следовательно именно поэтому Китай жёстко держит юань искусственно заниженным и одновременно завязанным по отношению к доллару, так как от этого зависит экономика Китая — одной из ведущих экспортных держав мира. Дешёвая валюта даёт свои преимущества для экспорта, но убивает внутреннее потребление, за счёт того, что растёт инфляция и платёжное средство данной страны слишком мало весит в реальной покупной способности. Иметь одновременно дешёвую валюту для экспорта и высокую покупную способность внутри страны — невозможно. Либо одно либо другое.



3. Экономика Китая росла совсем недавно около 10-11% в год. Росла на экспорте богатым покупателям, коих около 900 млн человек и живут они на 98% в развитых западных странах Европы, Америки, Азии и Океании. Если этот экспорт в данные страны падает — то процент роста снижается. Что сейчас и происходит с Китаем. Почему их экспорт падает? Тут комплекс причин. И качество плохое; и берут они только дешёвой ценой; и произошла коррекция на рынке производства на западе, что сделало выгодным производство в самих западных странах. Не малую роль играет логистика самого Китая. Если раньше дешёвые тапки и гвозди производили портовые города Китая, отгружая товар сразу на корабль и отправляя в Америку, то теперь производство тех же самых тапок и гвоздей в этих городах резко подорожало. Инфляция, высоченная текучесть рабочей силы, коррупция — делает Китайский бизнес высоко турбулентным и долго оставаться на одном месте он не может. Подорожание производства отодвинуло китайские заводы на периферию — значит к себестоимости тех же тапок и гвоздей добавьте транспорт, хранение, страховку. Плюс опять таки — цена труда растёт даже в Китае. За чашку риса — уже не работают. И всё это значит, что другие страны региона, готовые трудиться дешевле, начинают оттягивать этот бизнес себе. А Китай на этом теряет и его экспорт падает, как и падает его процент роста.



4. Зная, что рост падает и экспорт уходит — Китай всё меньше хочет сделать свою валюту свободно конвертируемой. Так как она тут же подорожает примерно 1$ = 2 юаня. А это почти смертный приговор экспорту, который уже как мы знаем падает. Т.е. когда идёт плохо — никто в здравом уме не хочет добавлять к этому » плохо» и делать «ещё хуже». Потому русские политические мокрые сны о том, что вот вот китайский дядя выручит их за счёт введения конвертируемости юаня и избавления от проклятого доллара — ничем, кроме их полной безграмотности не подкреплено. Китай будет терпеть доллар пока не сравняет зависимость внешнего экспорта с внутренним потреблением. В цифрах это означает, что китайский рост упадёт где то до 4-5% в год, что уже очень хорошо и примерно как хорошие показатели в развитых западных экономиках мира. Это не будет происходить резко — в Китае не хотят социальных волнений и потому сдувают свою экономику с экспорта на внутренний спрос постепенно. Снижение роста ниже 7% считается опасным и может по их же оценкам вызвать революцию в коммунистической системе страны. Таким образом само по себе это умное, в их положении, решение, если бы Китай не замедлялся ещё и за счёт других причин, выше мною описанных и никак ими не контролируемых.



5. Разный бартерный обмен между двумя странами — типа вы нам тапки, а мы вам хлопок, или даже использование национальных валют в двухстороннем обмене — ничего в обще мировой схеме не меняет. Так как, как я уже сказал выше, юань, не является свободно ходящей, конвертируемой валютой, а является удешевлённым вариантом американского доллара. Ирония в том, что сегодня русский рубль как раз свободно конвертируемая валюта, а юань нет. Но так как рубль не имеет никакой потенциальной силы в мировом масштабе, то никакой замены его на доллар или тем более использование как мировой резервной валюты быть не может. Сколько бы бартерных сделок Россия с отдельными странами не произвела — имеет значение только мировой рынок, а не местные натуральные обмены.



6. В мире сегодня много резервных валют. Но из них на самом деле мировыми и одновременно непотопляемыми никогда и никак являются только три: Английский фунт, Американский доллар и Японская йена. Скажу почему так — они имеют свободное хождение и обмен. Падают и поднимаются в основном в зависимости от рынка, а не прихотей государства. И самое главное — печатный станок этих валют в руках Центральных Банков данных стран. Таким образом дефолт этим странам НИКОГДА НЕ ГРОЗИТ. Пусть валюта обесценится при каких то аховых ситуациях, но она никогда не кончится. Совсем недавно доллар был дёшев, так как государство стимулировало экспорт в разгар кризиса. Сейчас когда экономический паровой котёл разогрет на 5% роста в квартал, что есть очень хорошо, доллар перестали печатать и он автоматически поднялся — или подорожал. Все восторженные крики 4х летней давности, что доллар загибается (дешевеет) застыли на лету, так как это была временная мера, что поцреоты как обычно не поняли, пока их оно не ударило 17 декабря 2014 года.



7. На ближайшие лет 30 я не вижу ни одного реального конкурента американскому доллару. Китай, если он захочет ввести конвертируемость юаня, 100 раз подумает над этим, так как — читаем причины мною описанные выше. Других реальных валют в принципе нет. Евро, вообще доказало свою ненадёжность, так как это коллективная валюта — и в сильно социалистической Европе, это стало похоже на неуправляемый колхоз. Я сомневаюсь, что немцы смогут заставить всех остальных стать такими же как они сами. А раз так, то вполне возможно, что часть стран будет выведена из Еврозоны. В любом случает это очень плохой сценарий на ближайшие лет 10 как минимум. Социализм оказался хорош, пока можно было тратить чужие деньги. А сейчас он — оказался банкротом.



8. Ни одна мировая валюта не обеспечена золотом. Кроме как пафосных разговоров о золотом стандарте — ничего не будет. И это потому, что золото как метал и золото как валюта имеют разную стоимость. Объясняю популярно. Золотая монета обязана иметь определённую чистоту золота и определённый, постоянный вес. Иначе она считается — » порченной монетой». Золото как метал — имеет высокую амплитуду колебаний стоимости на открытом рынке. И если представить вполне постоянную ситуацию, что золото подорожало и потенциально монета, скажем в 10$, как метал стоит 15$, то её просто переплавят и продадут. Если же цена золота как металла упала, то начнётся паника и резкое избавление от золотых монет как платёжного средства путём их обмена на что то другое. Так как золото торгуется на мировом рынке — не важно где его добыли и продали — цена более или менее одна везде. От ЮАР, до Невады, до Узбекистана, до Австралии — это одни из основных центров добычи золота. И потому что это в наше время именно так — ни один здравомыслящий финансист не сделает золотой стандарт. Так как это обанкротит его и страну быстрее, чем самая высокая инфляция. Потому русские финтиля с повышением золотых запасов — ничего не значат и не поменяют даже если они имеют в 20 раз больше. Законы экономики — как закон физики и их Путин не меняет.



9. Будет ли Китай отказываться от покупки американских облигаций или выкидывать на рынок с целью продать — накопленные американские доллары? Скорее всего нет. Причины достаточно просты.



А. Выкинув все в наличии, кровно заработанные доллары, Китая поменяет их с большой для себя потерей.



Б. Пока Китай покупает американские облигации казначейства — он это делает не бескорыстно, и не из альтруистических соображений, а с целью. За счёт покупки облигаций — идёт фактическое поддержание на плаву того уровня рынка сбыта в США, который им нужен. Упади этот уровень и прежде всего потеряют сами китайцы на грохнувшемся экспорте.



В. Если представим, что они отказались финансировать наши облигации и выкинули / поменяли доллары — то доллар по оценкам падает на 15-20%, что болезненно, но не катастрофично. Тогда как Китайский экспорт теряет сразу одним махом около 60% стоимости. разница видна?



Г. Если Китай хочет реализовать свои долларовые активы — единственный путь, это вложить их в производство на самом западе. Или опять таки помочь американской экономике. Они могут построить заводы, небоскрёбы, магазины, дороги, мосты — пожалуйста, стройте на здоровье сколько угодно. Но только в Америке — иначе проблема китайцев и их лавины бумажных денег только ухудшаются. Кстати, именно этим и объясняется то безумное количество китайских покупателей дорогих домов и квартир в Америке. У них полно бумажек, которые они таким образом обеспечивают реальной стоимостью. А где это можно лучше и надёжнее сделать, чем купить много-миллионные квартиры в Нью Йорке или поместья во Флориде? Да нигде — в мире острый дефицит мест и идей куда на самом деле вложить заработанные деньги. А так как экономика у нас работает нормально, то нет никакой угрозы от этих китайских покупателей — пусть живут себе в радость, делают бизнес и наслаждаются виски с содовой — в Америке всем хватит места.



На самый крайний случай — ну не будет же Китай силой угрожать эдакими рэкетирами Америке? Потому, имея большую долларовую массу, — нужно ещё подумать кто сел не мель больше — тот кто её заплатил или тот кто её принял к оплате.



Пару раз задавался вопрос, а что будет если Китай откажется продавать своё реальное добро «за ничем не обеспеченные зелёные фантики»? Скажу просто:



Во первых такого не будет. Китайцы ребята умные и не пойдут на такое — так как для них это самих будет проблемнее.



Во вторых если в теории представить, что они пошли на такое, то свято место пусто не бывает — занять нишу по выпуску тапок и гвоздей для граждан США стоит большая очередь желающих.



В третьих если вдруг представим, что вот все упёрлись рогом и доллар не берут. И доллар на этой волне негатива и отказа китайцев финансировать бюджет упал в связи с этим. В таком аховом случае — это же тут же означает, что производство тапок и гвоздей станет выгодным на месте в самой Америке, за счёт удешевления рабочей силы и доллара. Ведь тут же смысл в том, что никаких секретов сшить тапки или наклепать гвоздей нет уже последние лет 300. А раз так, то значит новенький завод для производства этих товаров будет работать в Америке через 3-4 месяца. И через год дефицит вообще исчезнет. Таким образом производство вернулось в родной дом, все получили работу, доллар опять растёт и главное остаётся внутри страны. Китайцы же при этом остались с ворохом зелёной бумаги и пожеланиями не грустить.



10. Часто слышу — что доллар ничем не обеспечен. Сразу оговорюсь — перечислять тот мириад вещей и показателей, что выпускает Америка, я не собираюсь. Но это «ничто» составляет 25% всей мировой экономики. И это не тапочки и гвозди китайского производства для ширпотреба (что несомненно нужно), а в основном высоко-технологический производственный цикл, тонкие высокие технологии, развитие фундаментальной науки, фармацевтическую и химические индустрии.



Также не забудем, что Америка тратит почти 700 миллиардов долларов на военные расходы. Нет, господа поцреоты, не радуйтесь — эти деньги на 82% не идут на войны и установление демократии, там где не надо. 82% этого идёт на технологические разработки, которые имеют гадостную особенность в течении 30 лет после этого перекочёвывать в гражданское производство. Оттуда появился интернет и оттуда появился мобильный телефон. Оттуда пришли новые виды сверх прочных, и очень лёгких сплавов, которые сейчас используют в строительстве дорогих небоскрёбов. Потому вложения в военные ремёсла — это очень выгодный и долгосрочный бизнес и инвестиция. Всё это «ничто» вполне оценено и используется по миру без каких то угрызений совести, так как оно считается одним из лучших.



11. Наконец скажу о самом наболевшем для великой русской души — американском долге. Да, он самый жуткий и большой по номиналу. Однако его обслуживание не составляет даже 3% по выплатам от ВВП США. Так как, как я уже написал, несмотря на все ваши сердечные опасения — нам не грозит дефолт. Как бы наш Конгресс в своих политических играх не уверял вас в обратном — я уверен, вы в великой мудрости своей, понимаете, что это вашим языком — развод лохов и никто не даст нам обанкротится. Также сообщу, что основной наш долг — это перед нашим же Федеральным резервным банком и тоже нашим же Пенсионным фондом социального страхования, откуда мы позаимствовали энные суммы. Этим двум институтам американской жизни, наше правительство задолжало около 60% всего внешнего долга. Нет не Китаю и Японии, а именно этим вполне себе американским, отечественным заведениям.



Спросите как его будем оплачивать? И я вам скажу! Готовы? Долг не выплачивается — из него вырастают, за счёт повышения роста ВВП выше инфляции и выше расходов по обслуживанию долга. Если при этом более или менее сбалансировать бюджет, урезать лишние расходы, обуздать родимые профсоюзы и провести нужные реформы — то цены нашим законодателям не будет. Процесс этот сложный и идёт медленно. Но обрадую вас — даже при таком президенте транжире как Обама, дефицит бюджета за счёт секвестра УЖЕ сокращён вдвое. Уверен, что если сесть за работу и заниматься не политиканством, а подсчётами, работой, компромиссом — то бюджет вполне реально сбалансировать по нулям. Ну и также снять всякие ограничения на бизнес и его развитие, снизить корпорационные налоги до 25% и можно увидеть цифру в 6-7% годового роста. В таком случае будет вам и долг уменьшаться и даже профицит в казне образуется.



12. Коллективная валюта или проклятие социализма.



Одна из причин столь удачного и основательного положения доллара ещё и в том, что все конкуренты упорно показывают свою мягко скажем несостоятельность или если даже всё вполне нормально, то недостаточность. Есть хороший канадский или австралийский доллары, но они не могут чисто за счёт своего количества покрыть весь мир. Есть Швейцарский франк — очень стабильная валюта, но Швейцария ногами и руками сопротивляется переходу в резервную мировую валюту. Достаточно вспомнить как пару лет назад, когда доллар упорно падал, под торжественные тосты в России — все бросились скупать швейцарские франки. Франк мгновенно взлетел вверх на этой спекуляции, что тут же вызвало ответную меру из Швейцарского правительства, которое начало выбрасывать его на рынок в дополнительных количествах, не для того чтобы помочь желающим его купить, а НАОБОРОТ, сделать это невыгодным. Так как повторяю очередной раз — никто не хочет очень дорогую валюту. Это конец экспорта. Такие же точно демарши и даже жалобы были со стороны Бразилии и Аргентины, когда их экспорт начал резко падать, так как американский доллар резко подешевел и выбил их экспортный стул из под них.



Некоторые в России этой ситуации предлагают некое собирательное платёжное средство — типа новой коллективной валюты то ли стран БРИК то ли стран ШОС. На словах все соглашаются. На практике, все будут торпедировать данное начинание любыми методами. Так как уже доказано, что коллективная валюта — это способ заставить одних работать на тех, кто будет либо отдыхать либо воровать из общего котла. Уровень коррупции всех вышеозначенных стран таков, что потери будут существенные. Ну и также зная печальные подробности Евро, где немцы и голландцы работают в поте лица, а греки и испанцы потягивают винцо на пляжах и все дружно кричат, что они за единую Европу — думаю надолго у всех отбило желание о коллективном платёжном средстве.



Наконец, есть интересная и почти доказанная теория финансов о том, что любая, на самом деле фактическая, мировая резервная валюта имеет один серьёзный прокол, который исправить можно только тем, что эта валюта перестанет быть мировой и резервной. И заключается этот прокол в том, что такие страны — будут иметь хронический дефицит торговли и бюджета. Можно будет как то улучшить или исправить эти показатели, но это субъективные исправления. Тогда как объективно эта теория работает и показывает, что это основная ахиллесова пята — любой мировой резервной валюты. И вот зная об этом парадоксе — ни один нормальный государственный деятель сегодня совсем не рвётся занять это почётное, но вместе с тем ужасно проблемное место. Как там писали в одной книге — трон короля цвергов был сделан так неудобно и грубо, с занозами и гвоздями, что всем своим видом и состоянием не давал на нём засидеться или в крайнем случае причинял кучу неудобств и боли.



И вот зная всё это вы можете понять почему разговоров и обещаний много. А результат один — миром почти безраздельно правил, правит и будет править ещё очень долго — ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО АМЕРИКАНСКИЙ ДОЛЛАР.



Одним словом не читайте советских газет и спите спокойно. Да прибудет с вами сила и Американский доллар одновременно.



Alexander J. Flint

