Азиатские индексы продолжают падать. Китайская статистика не радует.

Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона продолжают снижаться. Сегодня это связано в основном со слабой статистикой, вышедшей в Китае. Темпы роста промышленного производства в Поднебесной упали до 6,9 в годовом выражении, а это самый минимальный подъем аж с 2008 года. Прогнозы аналитиков были 8,8%. Хуже прогнозных были и другие показатели в Китае: повышение розничных продаж и увеличение прямых иностранных инвестиций.

В итоге индексы региона были небольшими. Тем более, что в Японии рынки сегодня закрыты, а значит, китайское влияние на регион было особенно большим.

MSCI Asia Pacific, без учета Японии, потерял на торгах 0,7%.

Hang Seng похудел на 0,82%, S&P/ASX 200 - на 0,87%, Shanghai Composite упал на 0,2%.

Стоимость акций China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec), крупнейшей нефтеперерабатывающей компании Азии, упала в ходе торгов в Гонконге на 4,6% после того, как стало известно, что компания продает долю в своем розничном бизнесе на сумму 107 млрд юаней ($17,5 млрд). Sinopec продаст 29,99-процентную долю в подразделении 25 инвесторам.

Бумаги KB Financial Group Inc. подешевели на 5,6% на информации газеты Korea Economic Daily о том, что совет директоров южнокорейского банка планирует рекомендовать главе совета директоров Лим Йонг Року уйти в отставку. Совет намерен уволить своего председателя, если он не уйдет в отставку добровольно, пишет газета.

Стоимость бумаг Macquarie Group Ltd. поднялась на 1,4%. Крупнейший инвестбанк Австралии ожидает, что его прибыль по итогам финансового полугодия, завершающегося 30 сентября, увеличится на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.