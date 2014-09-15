Exxon и Роснефть: Ромео и Джульетта нефтяного рынка

Американский энергетический гигант Exxon Mobil Corp. и ОАО «Роснефть» не так давно начали осуществлять новый совместный проект по разведке нефти на российском арктическом шельфе. Стоит он 700 миллионов долларов, и предполагалось, что вместе работать две компании будут долго и счастливо. Однако идиллия длилась совсем недолго: проект имеет все шансы остановиться. Разлучником послужило правительство США, которое в пятницу огласило список новых санкций против России. В нем недвусмысленно заявляется о запрете на экспорт технологий разведки, бурения и освоения шельфа.

Exxon и Роснефть были вместе всего 35 дней - бурение шахты "Университетская-1" началось чуть больше месяца назад, а всего оно должно было длиться 70 дней. У американских и европейских компаний, работающих в нефтяной сфере на российском шельфе и в Сибири, есть время до 26 сентября. За этот срок они должны "свернуться" и отбыть по домам. Льготного периода никто не ждет, потому что все хорошо понимают: главная цель введения санкций - как можно сильнее навредить России, подорвав ее единственный сильный сектор экономики. То, что под этот пресс попадают некоторые американские компании, станет неизбежной жертвой.





