Агентство S&P вынуждено выплатить властям США штраф в $1 млрд

Властям США удалось оштрафовать международное рейтинговое агентство Standard & Poor's на $1 млрд, что практически составляет всю годовую прибыль компании. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Министерство юстиции обвиняет S&P в завышении рейтингов ряда ипотечных ценных бумаг в период до финансового кризиса, и решение этой претензии длится уже больше года.

Впрочем, американские финансисты хорошо знакомы с подобными делами — многие банки и другие фининституты не первый год расплачивается за свои грехи, в общей сложности они все выплатили государству за различные нарушения уже более $40 млрд.

Наконец и в Standard & Poor's поняли, что бодаться с американскими властями выйдет дороже, - так думают многие компании, поэтому, как только в их адрес поступают какие-то претензии, они сразу взвешивают все плюсы и минусы и принимают решение не идти в суд.

Например, банк JP Morgan платил штраф $13 млрд, Bank of America - $16 млрд, лишь бы не связываться с судебными тяжбами и не гневать правительство, которое найдет, чем ущемить еще нерадивого участника рынка.

СМИ рассказывают, что конфликт у агенства с властями начался, когда в августе 2011 г. S&P снизило кредитный рейтинг США с "ААА" до "АА+". Тогда власти резко раскритиковали это решение.