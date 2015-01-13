Индексы Уолл-стрит снова упали

Уолл-стрит открыла понедельник очередным падением: индексы ушли вниз, следуя за котировками нефти. DJIA потерял 0,54%; S&P 500 ослаб на 0,81%; Nasdaq снизился на 0,84%.

Отто Вазер, главный инвестиционный директор R&A Research&Asset Management AG, высказался в комментарии для агентства Bloomberg: “Высокая волатильность на рынках сейчас связана с тем, что инвесторы пока не понимают, хорошо для мировой экономики обрушение нефти или плохо».



В ожидании сезона отчетности инвесторы пока не проявляют бурной активности.

В понедельник серьезно просел нефтяной рынок на новости о том, что в Goldman Sachs сильно снизили прогнозы стоимости нефти на 2015 год.

В итоге акции нефтепроизводителей отреагировали резким снижением: Exxon Mobil потеряла 1,9%; Chevron Corp снизилась на 2,1%. Самая крупная нефтесервисная компания мира Schlumberger снизила капитализацию на 3,9%.

Рекордное с 2008 года падение пережила вчера корпорация Tiffany&Co. Ювелир объявил, что в праздничный сезон сеть ее магазинов снизила продажи в годовом выражении на 1% и ухудшила прогноз прибыли на 2015 год. Итог — минус 14% капитализации сразу.

Крупнейший производитель флэш-накопителей SanDisk Corp потеряла 13,9% - рекордное снижение за 6 лет. Это произошло на фоне неблагоприятного прогноза по квартальной выручке. Собственно, SanDisk и утянул вниз Nasdaq.

А вот в фармацевтическом секторе вчера было довольно оживленно: Foundation Medicine выросла почти вдвое, потому что ее контрольный пакет решила купить более крупная и именитая швейцарская Roche Holding AG.

NPS Pharmaceuticals прибавила 8,2% на информации о том, что ее покупает Shire Plc.