Азия продолжает "краснеть". За что ей стыдно?

Фондовая Азия завершила торги по влиянием "медвежьего" настроя. Большинство азиатских фондовых индексов снизилось в пятницу на сигналах ослабления экономики КНР, сообщает агентство Bloomberg.

Совокупный объем финансирования в Китае в августе 2014 года увеличился до 957,4 млрд юаней ($156 млрд) по сравнению с 273,1 млрд юаней в предыдущем месяце, однако не оправдал ожиданий рынка.

Сводный фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Asia Pacific опустился на 0,2% - до 145,99 пункта. Индикатор завершил снижением седьмую сессию подряд - это самый длительный период падения за 4,5 года.

Гонконгский фондовый индекс Hang Seng упал на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,3%.

Между тем, японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,3% на фоне ослабления иены, поддержавшего акции экспортеров.

USD/JPY в ходе торгов в пятницу опускался до 107,39 иены, минимума с сентября 2008 года.

Акции Sony Corp. подорожали на 1,1%. Согласно данным исследовательской компании NPD Group Inc., выпускаемая Sony игровая приставка PlayStation является лидером продаж в США уже восемь месяцев подряд. Помимо этого, по данным осведомленных источников, Walt Disney Co. и 21st Century Fox ведут переговоры с Sony о включении их программ в пакет услуг телевизионного интернет-канала, запустить который готовится японская компания.

Бумаги Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1,4%, Komatsu Ltd., японского производителя строительного оборудования, - на 1,2%.

Стоимость акций китайской нефтедобывающей компании CNOOC Ltd. опустилась на 2,3%, China Coal Energy - на 1,3%.