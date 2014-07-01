BNP Paribas: улыбаемся и машем

Крупнейший французский банк, BNP Paribas SA, заявил сегодня, что рекордный штраф в $8,97 млрд, назначенный за нарушение американских санкций против третьих стран, не вынудит его уменьшать дивиденды и не сорвет планов роста.

За сегодняшний день на фоне этих смелых заявлений его акции поднялись на целых 4,4%, продемонстрировав самый большой суточный рост за последний год. Дивиденды за 2014 год будут составлять 1,5 евро за акцию, точно так же, как и в минувшем году. Трехлетняя стратегия развития, разработанная ранее, по заявлениям руководства банка, будет реализовываться по плану. Планов по привлечению капитала пока нет.

Такие дивиденды стали сюрпризом для многих вкладчиков.

Напомню, крупнейший банк Франции вчера признал свою вину в проведении запрещенных сделок в Судане, Иране и на Кубе в период с 2004 по 2012 гг и согласился выплатить почти 9 млрд долларов. Также банку будут запрещены некоторые сделки с транзакциями доллара. Вчерашние договоренности завершают американское расследование, которое продлилось несколько лет и привлекло за несколько последних недель внимание французских властей (включая Франсуа Олланда). Они активно высказывались в защиту BNP Paribas, что не самым лучшим образом сказалось на коммерческих отношениях между Францией и США. Итоговый штраф вдвое превышает суммарные взыскания, наложенные на другие банки (общим числом 21) с тех пор, как Барак Обама въехал в Белый Дом.

Генеральный прокурор США Эрик Холдер вчера заявил: «BNP Paribas разработал комплекс мер, чтобы скрыть запрещенные сделки, замести следы и обмануть американские власти. Такие нарушения должны быть сурово наказаны, если мы хотим показать, что у нас есть зубы». По версии Министерства юстиции США, большинство незаконных платежей были проведены от имени компаний в Судане и нарушали торговое эмбарго США, идя в помощь террористам.

После подписания соглашения французский банк сделал заявление о том, что он может противостоять этому удару, что компания сохранит все свои лицензии и не ожидает давления на свои деловые или операционные каналы. Кристовер Уилер, лондонский аналитик, иронично заявил: «Мы все должны быть поражены размером штрафа, но за прошедшие несколько недель как-то уже привыкли к нему».

Французский представитель правления Стефан Ле Фолл был менее многословен: он заявил, что судебное разбирательство закончилось, после чего наотрез отказался от дальнейших комментариев.

BNP Paribas SA использует шестимесячную отсрочку запрета на клиринговые операции с долларом: это нужно для разработки дополнительных платежных систем для клиентов. Запрет на клиринг вступит в силу 1 января. За это время банк должен будет найти альтернативные пути, чтобы не потерять своих вкладчиков и инвесторов.



