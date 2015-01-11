Ресурсы и сырье: 9 тем, за которыми следим в 2015 году

Рынок ресурсов вовсе не ограничивается нефтью, хотя, конечно же, в наступающем году цена на нефть станет одной из главных тем мировых экономических новостей. Колумнисты Finanсial Times составили список из 9 тем, которые «вертятся» вокруг ресурсного сектора мировой экономики и за которыми рекомендуется пристально следить. Здесь не только нефть, как я уже говорил, но и металлы, и сплавы, и общие макроэкономические аспекты.

Ресурсы как класс активов . Открытие долгосрочных инвестиций в товарные фьючерсы вошло в моду приблизительно десять лет назад. Это было основано на предпосылке, что ресурсы защищают от инфляции и приносят прибыль, подобно акциям, однако не зависят от волатильности на фондовых рынках. В каком-то смысле эта предпосылка работает: при скромной инфляции, товарный индекс Bloomberg за последние 5 лет потерял 27%, абсолютно не коррелируя с взлетевшими за это время фондовыми индексами. Поэтому в 2015 году можно продолжить с интересом наблюдать за многими инвестиционными менеджерами, признающими себя побежденными в неравной борьбе с товарными индексами.

ОПЕК . Несомненно, при том, что сейчас происходит на мировых рынках, ОПЕК — один из основных «маяков» мировой экономики в отношении ресурсов. В ноябре картель во главе со своим неформальным лидером и крупнейшим экспортером нефти — Саудовской Аравией — решил оставить неизменной норму добычи нефти. Это поставило под угрозу слабые экономики нескольких стран-участниц ОПЕК. Так, Венесуэле угрожает дефолт, Нигерия сползла в экономический хаос, а Ливию и Ирак раздирают внутренние конфликты. В общем, мы с интересом продолжим наблюдать:

как внутренние отношения между странами ОПЕК постепенно теряют стратегическое значение (особенно перед лицом ядерного соглашения с Ираном или ростом производства в Ираке);

как скоро страны Персидского залива потратят все свои резервы

и как картель мерится силами с производителями нефти, не входящими в ОПЕК.

Американский сланец . Упадет ли добыча американской нефти к концу 2015 года? Ответ на этот вопрос зависит от нескольких факторов. Небольшие и средние компании в большой степени зависят от кредитного финансирования, но в условиях резкого спада цен на нефть они будут вынуждены пересмотреть свои планы по добыче сырья. Впрочем, технические достижения или экономическая эквилибристика могут помочь увеличить производительность скважин и таким образом удерживать голову выше уровня воды. Аналитики нефтяного рынка будут следить за инвестиционными уровнями, производственными показателями, количеством буровых установок и усилиями по реструктуризации.

Национальный народный конгресс Китая. Сырьевые рынки будут очень сильно зависеть от поведения Поднебесной. 5 марта начнется сбор Национального Народного Конгресса страны, на котором будут вынесены важные решения. Это и оглашение официальных целевых уровней экономического роста, и политические реформы. В декабре ожидается Центральная Экономическая Конференция. Два этих события станут ключевыми политическими встречами, на которых определятся целевые уровни роста Поднебесной. Лидеры страны сейчас очень явно дают понять, что они стремятся к новому типу экономики: к экономике потребления, к инновациям, открытости и развитию. На сырьевых рынках это отразится сразу же.

Glentinto. Начинается сезон высокой отчетности компаний за 2014 год. 12 февраля свои результаты обнародует Rio Tinto, одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира. Ожидается, что отчет будет сопровождаться скупкой собственных акций на сумму 4 – 5 млрд долларов. Однако если обратный выкуп так или иначе окажет разочаровывающие результаты, Rio может стать уязвимым для нового предложения о слиянии от Glencore. Швейцарская компания может сделать новый подкат уже в апреле.

Citi против Mercuria . На рынок металлов в 2014 году упала длинная тень скандала в Циндао, когда выяснилось, что под залог груза металлов в порту отдельные компании умудрялись получать крупнейшие кредиты, да еще и не по одному. В итоге в июне партии грузов были заморожены, по делу ведутся разбирательства, а пока банкиры Citigroup требуют с швейцарского трейдера Mercuria Energy Group досрочного погашения обязательств по контрактам, связанным как раз с этими самыми запасами металлов. Citi претендует на получение от Mercuria 270 млн долларов. Mercuria платить не хочет, поскольку ссылается на недостаток информации о ситуации в порту. Вы спросите: что же тут особенного? А вот что: юридические скандалы приведут к переоценке того, насколько банки вообще будут в дальнейшем соглашаться брать в залог «живые» ресурсы. Вердикт ожидается уже зимой.

Продажа нефтяного бизнеса Morgan Stanley . Американский банк должен был остановить процесс продажи своего нефтяного бизнеса Роснефти. И мы во все глаза наблюдаем за тем, что же будет потом. Как ни странно, резкое падение цены на нефть и кривая фьючерсов, попавшая в крутое контанго (когда сырье под краткосрочную поставку получается гораздо дешевле, чем по договорной цене в будущем), может послужить Morgan Stanley на руку. Банк может извлечь выгоду из «игры на хранении».

Бразильский реал . Слабые рынки сахара, соевых бобов и кофе не будут страшны бразильским производителям сельхозпродукции до тех пор, пока реал остается слабым. Экспорт при таких условиях куда как более выгоден. В реальном выражении сахар понизился на 11% с марта 2014 года, а в долларе — на 23%. Соя и кофе в реальном выражении тоже получаются дороже. Поэтому, пока доллар остается сильным к реалу, стоит ждать продолжения активных продаж.